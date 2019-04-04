中国救援队圆满完成赴莫桑比克国际救援任务

新华社北京4月4日电（记者叶昊鸣）记者4日从应急管理部了解到，应莫桑比克政府请求、赴莫桑比克开展国际救援的65名中国救援队队员已圆满完成救援任务，于北京时间4日乘中国民航包机回国。

据应急管理部有关负责人介绍，救援的10天以来，中国救援队根据救灾形势发展和当地政府需求，深入灾情和疫情严重的地区，积极参与搜索救援、医疗救助和卫生防疫等工作，尽全力挽救生命和帮助灾民。据统计，中国救援队共治疗3337人，清洗消毒33.08万平方米，为当地数千名灾民发放急需的食品、药品、饮用水等。

这位负责人表示，面临灾后霍乱疫情暴发的严峻形势，中国救援队派出多支分队，对灾民安置点、孤儿院、当地华人住处及厂房、联合国和国际非政府组织的工作区域、霍乱病患居住场所等进行消毒杀菌工作，为当地居民普及卫生防疫知识，成为灾后防疫的重要力量。

随着救灾工作的推进，莫桑比克政府陆续将各临时安置点的灾民转移到集中安置区，中国救援队根据实际需要，在部分集中安置区设立医疗站，为更多灾民提供医疗救助。救援任务结束后，中国救援队向莫桑比克卫生部和相关政府部门捐赠医疗设备、救援装备等物资。

中国救援队在莫桑比克的救援行动，获得了国际组织、当地政府与民众的广泛赞誉。在救灾行动过程中，多位莫桑比克地方官员盛赞来自中国的无私帮助，表示在莫桑比克面临重重挑战之时，中国的人道主义援助对当地救灾赈灾工作具有重大意义。

应急管理部、外交部和应急管理部消防救援局有关负责人到北京首都机场迎接回国的中国救援队队员。

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