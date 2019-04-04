人民网>>国际

新加坡查获近13吨穿山甲鳞片

2019年04月04日20:15  来源：新华网
 

新华社新加坡4月4日电 新加坡国家公园局与新加坡关税局3日在新加坡巴西班让出口检查站查获12.9吨穿山甲鳞片。

两家机构4日联合发表声明说，这些穿山甲鳞片在一个12米长的集装箱内被发现，分装在230个袋子中，黑市价值约5230万新元（约合2.6亿元人民币），这是近年来查获的全球最大宗穿山甲走私案。同时被发现的还有177公斤象牙，黑市价值约12万新元（约合59万元人民币）。

声明说，这批走私品是以“冷冻牛肉”的名义申报的，从非洲尼日利亚启程，最终目的地是越南。

声明说，新加坡是《濒危野生动植物种国际贸易公约》缔约国，对于利用新加坡作为中转站进行濒危物种走私活动持零容忍态度。

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

深度阅读

国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】

国际|国际观察|外媒关注

妙语连珠回应媒体关切 佳句频出亮出中国主张 3月8日上午，十三届全国人大二次会议新闻中心举行记者会，国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”回答中外记者提问。会上，王毅就中外记者提出的国际热点问题进行回应，全程妙语连珠、佳句不断，亮出了新时代中国特色大国外交的立场和主张。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved