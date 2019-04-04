新加坡查获近13吨穿山甲鳞片

新华社新加坡4月4日电 新加坡国家公园局与新加坡关税局3日在新加坡巴西班让出口检查站查获12.9吨穿山甲鳞片。

两家机构4日联合发表声明说，这些穿山甲鳞片在一个12米长的集装箱内被发现，分装在230个袋子中，黑市价值约5230万新元（约合2.6亿元人民币），这是近年来查获的全球最大宗穿山甲走私案。同时被发现的还有177公斤象牙，黑市价值约12万新元（约合59万元人民币）。

声明说，这批走私品是以“冷冻牛肉”的名义申报的，从非洲尼日利亚启程，最终目的地是越南。

声明说，新加坡是《濒危野生动植物种国际贸易公约》缔约国，对于利用新加坡作为中转站进行濒危物种走私活动持零容忍态度。

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