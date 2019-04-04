在艺术共鸣中读懂传统和现代中国

人民网堪培拉4月4日电（记者 刘天亮） 出入口处两幅长卷遥相呼应，正厅屏幕以动图方式再现《乾隆南巡图》的生动场景，三位现代中国书法家的字画点缀其间，让人一下子置身于中国艺术的世界。4月4日在澳大利亚国家博物馆开幕的《中国艺术的历史表达——来自中国国家博物馆的书法与绘画》展览，把中国当代艺术家的传统书画以别开生面的方式展示给了澳大利亚观众。

澳大利亚国家博物馆极为重视这场展览，开幕式当天邀请了中国驻澳大利亚大使成竞业、澳大利亚外交贸易部北亚司司长傅关汉、中国国家博物馆副馆长单威，多国驻澳使节及澳政商学界、文化界、媒体及友好人士约350人出席。

这次在澳大利亚国家博物馆举行的中国传统书画艺术展，将免费对观众开放到7月28日。它是去年澳大利亚国家博物馆赴中国的展览——“大师：澳大利亚树皮画艺术家”的交换展。澳大利亚国家博物馆馆长特利卡告诉记者，他们和中国国家博物馆有多年的合作关系，筹备这个交换展花了四五年时间。特利卡表示，他很骄傲将这些重要的中国书画珍品引入澳大利亚进行第一次展出，“澳大利亚观众不仅能感受活灵活现的历史人物，也会被现代水墨画的活力和美感所熏陶”。这样的文化交流，“让我们了解中国的过去与未来，同时了解自身的过去和未来”。

据了解，策划展览时，一开始确定的只有谢云、萧朗、王乃壮这三位中国现代艺术家的书画作品。单威对记者说，中国国家博物馆藏品丰富，选择当代作品，是因为讲好当代中国故事是他们十分重视的主题。他认为，通过艺术展览讲好当代中国故事，首先要注重情感共鸣。比如，中国革命题材的芭蕾舞剧《红色娘子军》到澳大利亚演出，被当地人所接受，因为他们读懂了作品中传达的妇女解放及如何承担社会责任的人类共同价值内涵。其次，要注重打通传统中国和现当代中国的历史脉络，让外国受众了解中国人的精神和情感世界是如何从过去到走到今天的。

众多展品中，长达20米的《乾隆南巡图》（复制品）及根据此画制作的高清长卷动图被澳方认为是其中的亮点。澳大利亚国家博物馆文化顾问胡璇对记者表示，在商讨展品的过程中，他们一眼就看中了这组作品。动图与书画作品的完美结合，不仅能给澳大利亚观众带来新鲜的视觉体验，也让人在体味传统中国艺术的同时，看到现代中国的科技和经济实力。

为了让展览层次更为丰富多元，澳大利亚国家博物馆还主动提出，将他们馆藏的50米书画长卷、由当地华人艺术家创作的《澳洲华人历史长卷》，作为展览的一部分。

艺术无国界，交流越隔阂。中国驻澳大利亚大使成竞业表示，近年来，中澳两国在表演艺术、视觉艺术、文学出版、电影电视等领域的交流与合作日趋活跃。实践证明，两国文化艺术交流与合作越是活跃，两国民众对彼此的认知就越是深刻，对彼此不同的文化和艺术就有越来越高的鉴赏力。“相信此次展览有助于澳大利亚民众更多地了解中国的文化与历史”。

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