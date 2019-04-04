美国一种通用流感疫苗进入人体临床试验

新华社华盛顿4月3日电（记者周舟）美国国家卫生研究院3日宣布，该机构开发的一种通用流感疫苗进入一期临床试验，希望该疫苗将来能帮助人体获得针对多种亚型流感病毒的持久免疫力。

美国国家卫生研究院当天发表声明说，这种名为H1ssF_3928的疫苗由该院下属的国家过敏症和传染病研究所团队开发。一期临床试验将招募至少53名18岁到70岁的健康成年人，以评估疫苗的安全性以及不同年龄受试者对这种疫苗的免疫反应。

声明表示，这种通用疫苗基于甲型H1N1流感病毒开发，以流感病毒表面蛋白质血凝素上不容易发生变异的“干”部为靶点，动物实验显示对H1和H5等亚型流感可能有免疫作用。

血凝素由“头”和“干”两部分组成，多数疫苗诱发的免疫反应针对血凝素“头”部，但“头”部容易变异，因此每个流感季都要“升级”疫苗。已知血凝素有18个亚型，但在人群中发生季节性传播的主要为H1和H3亚型流感病毒，H5和H7等亚型流感病毒也曾在人和动物间发生过致命性传染，被认为未来有可能引发人际传染。

未来，研究人员还计划开展临床试验，评估另一种针对H3和H7等亚型流感病毒的通用疫苗。

“季节性流感是一个永恒的公共健康挑战。新型流感病毒的出现和传播，使我们持续面临流感大流行的可能性，”美国国家过敏症和传染病研究所主任安东尼·福奇说，“这项一期临床试验朝着开发出持久、广谱的通用流感疫苗迈出了一步。”

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