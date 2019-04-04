俄外长说古巴导弹危机不会在委内瑞拉重演

新华社莫斯科4月4日电（记者李奥）俄罗斯外交部长拉夫罗夫3日表示，俄罗斯向委内瑞拉派遣军事人员和物资符合两国政府间协议，俄罗斯无意将委内瑞拉变为第二个叙利亚，古巴导弹危机也不会在委内瑞拉重演。

上月23日，俄罗斯军机抵达委内瑞拉，运送了一批军人和35吨货物。同月29日，美国总统国家安全事务助理博尔顿说，在委外国驻军对国际和平与地区稳定构成威胁，美方反对向委运送军事物资，警告“非西半球国家”不要采取相关行动。

拉夫罗夫3日在接受《莫斯科共青团员报》采访时说，美方上述表态是粗鲁言论。他指出，委内瑞拉问题的关键在于国际法基础正在受到动摇，这并不利于问题的解决。俄罗斯不接受美国为所谓“改善委内瑞拉人民生活水平”所采取的措施。

拉夫罗夫指出，关于向委内瑞拉派遣军事人员，俄方已做出明确表态，俄方履行俄委两国2001年签署的相关协议，向委方交付军事技术设备，这些设备需要进行维护，俄方人员赴委正是为了这一目的，俄方无意将委内瑞拉变成第二个叙利亚。

拉夫罗夫还表示，尽管美国领导人暗示在解决委内瑞拉问题上保留包括军事干预在内的“所有选项”，但是如果美方决定对委进行军事干预，相信拉丁美洲绝大多数国家都会坚决反对美方这一举动。他说：“我不认为古巴导弹危机会重演。”

今年1月23日，委内瑞拉议会主席、反对派领导人瓜伊多自任“临时总统”，得到美国、欧洲和拉美多个国家承认。美方持续通过经济制裁和外交孤立施压，以逼迫委总统马杜罗下台。国际社会则呼吁以外交和政治手段和平化解委政治危机。

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