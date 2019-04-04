中国驻朝鲜大使馆祭奠中国人民志愿军先烈

中国驻朝鲜大使馆4日上午在平壤的友谊塔举行活动祭奠中国人民志愿军先烈，深切缅怀志愿军英烈忠魂。

中国驻朝鲜大使李进军与使馆外交人员，朝鲜城市经营省副相崔成哲、对外文化联络委员会副委员长兼朝中友协委员长朴京日等朝方官员，以及旅朝华侨、在朝中资机构、留学生和媒体代表等向长眠于朝鲜的中国人民志愿军烈士敬献花圈，寄托哀思。

在朝方军乐队的现场演奏中，中朝双方代表将十个花圈抬放至友谊塔基座上。李进军和崔成哲上前整理花圈缎带，现场中朝人士一齐在友谊塔前鞠躬默哀。随后，中朝双方人士步入友谊塔塔室，翻阅志愿军烈士名录并观看塔内反映中国人民志愿军入朝参战等场景的大型壁画。

罗盛教烈士的外甥女方利中此次随中国湖南省祭扫志愿军英烈代表团来到平壤。她在友谊塔内反映罗盛教勇救朝鲜落水儿童场景的壁画前对记者说，她为有这样的亲人感到骄傲和自豪，希望下次带上自己的孩子再来朝鲜祭奠亲人，让下一代也能铭记先烈的光辉事迹、不忘中朝友谊。

罗盛教1951年4月参加中国人民志愿军入朝参战，在成川郡石田里为抢救朝鲜落水儿童于1952年1月2日英勇献身，年仅21岁，被中国人民志愿军追记特等功。

中朝友谊塔建成于1959年，位于平壤牡丹峰区。塔身由1025块花岗岩和大理石砌成，象征中国人民志愿军1950年10月25日赴朝作战。友谊塔塔身上有朝鲜语写成的“友谊塔”三个金色大字，塔正面有碑文，两侧有大型浮雕。（记者江亚平 程大雨）

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