原标题：北约秘书长表示北约并不寻求孤立俄罗斯

北约秘书长斯托尔滕贝格3日在美国国会演讲时表示，北约并不寻求孤立俄罗斯，也不希望出现一场新冷战。

斯托尔滕贝格说，北约希望与俄罗斯实现更好的关系，并希望双方通过对话来降低冲突风险，避免危险事件和误判。他表示北约不希望出现新军备竞赛和新冷战，并希望俄罗斯能重新遵守《中导条约》。

斯托尔滕贝格表示，北约应做好准备面对一个没有《中导条约》的世界，但强调北约并没有意图在欧洲部署配备核弹头的陆基中程导弹。

斯托尔滕贝格还承认北约国家之间目前在贸易、能源、气候变化、伊朗核问题等领域存在分歧。

斯托尔滕贝格是首位在美国国会发表演讲的北约秘书长。3日至4日，他与北约各国外长参加在华盛顿举行的北约外长会等活动。

1949年4月4日，美国与加拿大、英国、法国、比利时、荷兰、卢森堡、丹麦、挪威、冰岛、葡萄牙、意大利共12国在华盛顿签署《北大西洋公约》。经过多轮扩张，北约目前有29个成员国。（记者刘品然 刘晨）

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