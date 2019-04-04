英国转向“软脱欧”有望破局吗

在经过一场长达7小时的马拉松式内阁会议后，当地时间4月2日晚，英国首相特雷莎·梅在唐宁街发表讲话说，她将向欧盟申请进一步推迟“脱欧”申请，以争取更多时间打破当前僵局，确保英国有序“脱欧”。

此外，梅还向其最大政治对手、工党领袖杰里米·科尔宾发出邀请，寻求与工党对话，达成双方均认可的“脱欧”方案，以确保英国有序“脱欧”。但她强调，无论何种方案都必须基于与欧盟已达成的“脱欧”协议，并聚焦英欧未来关系。

英国媒体指出，工党与保守党合作在历史上极为少见，这也体现了目前“脱欧”已陷入不可调和的困境。

向工党领袖科尔宾发出合作邀请

在2日的电视讲话中，特雷莎·梅表示，英国需要进一步将“脱欧”时间延期至4月12日之后。但要尽可能缩短延期时间，一旦“脱欧”协议通过即结束延期。根据特雷莎·梅的计划，英国必须在5月22日前“脱欧”，不参加5月23日至26日举行的欧洲议会选举。

为化解这一危机，梅还向工党领袖科尔宾发出邀请，计划与其进行会谈以达成一个两党都能接受的“脱欧”方案。“我提议与反对党领袖坐下来交谈，尝试达成我们都能遵守的计划，以确保我们以有协议的方式离开欧盟。国家团结才能实现国家利益。”

根据梅的讲话，如果这一方案能顺利达成，将会迅速提交给欧盟；如果不能达成令人满意的答案，将由议会投票表决最终的选择。值得一提的是，这是梅首次承诺将听从议会下院的决定。

英国媒体认为，工党与保守党合作在历史上实属罕见，因为梅政府仍没有把握让“脱欧”协议在第四次议会投票中通过，这是首相向科尔宾发出呼吁的主要原因。

对于首相的谈判邀约，科尔宾表示欢迎，但他强调，最重要的是确保英国下周不会“无协议脱欧”，而非英国是否参加欧洲议会选举。同时科尔宾重申工党希望英国维持与欧盟的关税同盟、保障工人权利等立场；如果两党达成的方案最后仍不能获得议会下院多数支持，他不排除对政府发起不信任案。

软脱欧可能使英国留在“关税同盟”

路透社报道，延期“脱欧”决定将增加英国在“脱欧”后与欧盟保持较密切经济关系的可能性，这可能使英国留在“关税同盟”。在1日议会举行的“指示性投票”中，关税同盟方案仅以三票之差落选。主张有序“脱欧”的特雷莎·梅从中看到了希望，开始软化态度，主动表态愿意接受让英国与欧盟保持某种形式的关税联盟，以及紧密的单一市场关系，作为换取议会支持“脱欧”协议的条件。对此，欧盟方面表示欢迎，称只要英国议会下院投票支持留在关税同盟，欧盟可以接受英国的延期到5月22日的“脱欧”申请。

欧洲议会负责英国“脱欧”谈判事务的首席代表伏思达也对梅提出的两党会商提议表示欢迎。他说，特雷莎·梅跨越党派界限、寻找折中方案以打破僵局，这“不错”。

但这一方案也意味着英国政府正式转向“软脱欧”，因此令保守党内部不少疑欧派成员心生不满。他们认定英国必须彻底脱离欧盟，才能制定独立的经济政策。“与工党妥协背叛全民公投结果，英国退出欧盟后仍会受后者约束。英国‘脱欧’变得软弱到濒临瓦解。”前外交大臣鲍里斯·约翰逊抨击道。（记者 吴雨伦）

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