地方选举中“失守”最大城市 土执政党要重新计票

土耳其媒体2日报道，总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安领导的正义与发展党决定向最高选举委员会提出异议，要求就最大城市伊斯坦布尔地方选举所获结果重新计票。

先前，初步计票结果显示，执政党正发党在伊斯坦布尔以微弱劣势输给主要反对党共和人民党。

【折戟大城市】

土耳其《自由报》报道，正发党决定走上诉程序，要求重新清点和计算伊斯坦布尔全部39个选区的选票。

据初步计票结果，共和人民党候选人埃克雷姆·伊马姆奥卢以大约2.5万票的优势领先于正发党候选人、前总理比纳利·耶尔德勒姆，当选伊斯坦布尔市长。两人承认这一结果，但最高选举委员会尚未明确宣布获胜方。

正发党先前表示，如果发现选举有违规之处，将行使发起异议的权利。

土耳其地方选举五年一度，本次选举3月31日举行，覆盖全国81个省，产生30余座大城市的市长和2万多名地方议会议员。在舆论看来，这是埃尔多安去年再次当选总统以来一次关键民意“测试”。

正发党失守经济文化中心伊斯坦布尔和首都安卡拉，令人大跌眼镜。据初步计票结果，共和人民党候选人曼苏尔·亚瓦什以大约4个百分点的优势赢得安卡拉市市长选举。

另外，占全国经济体量三分之二的土耳其西部和南部沿海地区几乎由共和人民党“拿下”。

【主因是经济】

德国《法兰克福评论报》报道，在传统票仓伊斯坦布尔失利，对埃尔多安领导的执政党打击最大。

伊斯坦布尔是埃尔多安政治生涯的起点。他1994年至1998年在这座城市出任市长，曾在竞选集会中说：“谁赢得伊斯坦布尔，谁就赢得土耳其。”

《法兰克福评论报》报道，土耳其最重要的10座大城市中，7座城市的市长职位由反对党收入囊中，“这些城市吸引年轻人就业，代表土耳其的未来，正发党的失利将是一个转折点。”经济形势恶化是正发党选举失利的主要原因，“埃尔多安低估了这一点”。

美国政府去年8月以土耳其方面拘押一名美籍牧师为由，对土耳其施行制裁。美方制裁加剧土耳其货币危机，本币里拉对美元汇率暴跌，投资和消费放缓。

土耳其政府随后收紧财政和货币政策，大幅提高基准利率。3月下旬，里拉汇率再次剧烈波动。埃尔多安指认那是外部干预的结果，显示西方国家、尤其是美国在地方选举以前向土耳其施压。

美国国防部4月1日宣布暂停向土耳其交付F-35型战斗机部件，除非土方放弃从俄罗斯购买S-400型防空导弹系统。这一消息使土耳其里拉对美元汇率2日在外汇市场再度下跌2%。（王宏彬）（新华社专特稿）

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