伊拉克悬赏搜捕“伊斯兰国”最高头目

伊拉克地方官员3日表示，伊拉克空军当天在西部安巴尔省空投传单，悬赏2500万美元搜捕极端组织“伊斯兰国”最高头目阿布·贝克尔·巴格达迪。

安巴尔省首府拉马迪市市长易卜拉欣·奥塞季告诉新华社记者，伊拉克空军当天在安巴尔省境内、特别是在拉马迪市空投了大量传单，宣布将对提供有用信息并导致最终成功抓获巴格达迪的人奖励2500万美元。奥塞季呼吁掌握巴格达迪信息的人与伊拉克安全部队联系。

此前曾多次出现巴格达迪死亡的传闻，但都没有获得证实。有媒体报道说，巴格达迪可能藏身于安巴尔省西部的沙漠地区。

“伊斯兰国”2014年6月宣布建立所谓的“哈里发国”，曾控制伊拉克西部、北部以及叙利亚北部、东部和中部大片土地。伊拉克政府2017年年底宣布，伊政府军已收复“伊斯兰国”在伊控制的所有领土，取得打击“伊斯兰国”的历史性胜利。（记者张淼）

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