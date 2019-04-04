埃及总统与联合国秘书长商讨中东地区局势

埃及总统塞西3日在开罗与到访的联合国秘书长古特雷斯举行会晤，双方讨论了利比亚、叙利亚和也门等地区热点问题的最新进展。

埃及总统府发言人当天发表声明说，塞西在会晤中重申了埃及政府在地区问题上的一贯立场，即维护相关国家的团结统一，支持相关国家机构正常运转。在巴以问题上，塞西强调埃及政府支持联合国和国际社会争取全面公正地解决该问题的努力。

据埃及《金字塔报》报道，埃及外长舒凯里在会晤后的联合记者会上说，双方讨论了叙利亚、利比亚和也门问题的解决方案，以及在相关国际决议和“两国方案”基础上解决巴勒斯坦问题的办法。舒凯里对古特雷斯在促进非洲和平与安全方面作出的努力表示赞赏。

报道说，古特雷斯赞赏埃及在利比亚问题上发挥的作用以及在阻止加沙地带局势升级、为巴勒斯坦提供援助方面所作努力。他说，埃及与联合国正在合作推动“两国方案”的实施。

针对美国承认以色列对戈兰高地拥有“主权”一事，古特雷斯表示，联合国的立场是叙利亚的领土主权应得到尊重，包括对戈兰高地的主权。“联合国承认叙利亚对被占领的戈兰高地拥有主权。”

在打击恐怖主义方面，古特雷斯说，没有任何国家可以独自解决恐怖主义问题，埃及正与联合国加强反恐合作。（记者李碧念 赵家淞）

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