委内瑞拉制宪大会表决 剥夺瓜伊多司法豁免权

委内瑞拉制宪大会2日晚上表决，剥夺反对派要员、全国代表大会主席胡安·瓜伊多司法豁免权。

制宪大会主席、执政党统一社会主义党副主席迪奥斯达多·卡韦略说，制宪大会一致通过法令，剥夺瓜伊多享有的议员司法豁免权，放行司法部门着手对他提起诉讼。

卡韦略指责反对派拉拢外国势力干预委内瑞拉局势并煽动内战。他说：“他们不在乎有人死亡……战争对一个国家的后果是什么？！”

最高法院法官马伊克尔·莫雷诺1日说，瓜伊多违反最高法院1月针对他颁布的出国禁令、涉嫌借助街头示威煽动暴力和从国外收受非法资金，最高法院继续禁止瓜伊多出国，同时向制宪大会申请剥夺他的司法豁免权。

制宪大会所作决定为逮捕并起诉瓜伊多铺路。总统尼古拉斯·马杜罗先前说，瓜伊多应当受到司法审理。

瓜伊多在制宪大会表决后说，他不畏惧制宪大会的决定。

瓜伊多获得美国政府支持。美国总统唐纳德·特朗普先前警告委内瑞拉政府不要对瓜伊多“动手”，否则将对委内瑞拉施加更严厉制裁。

华盛顿拉丁美洲研究所分析师杰夫·拉姆齐说：“马杜罗政府正重新树立威信，同时向反对派发出明确信号：我们掌控局面。”

瓜伊多近几周持续面临压力。总审计长埃尔维斯·阿莫罗索3月28日说，调查发现，瓜伊多2015年出任议员以来，未经议会授权出国超过90次，所用资金来历不明，因而禁止他15年内担任国家公职。瓜伊多的幕僚罗伯托·马雷罗同月21日遭逮捕，原因是涉嫌参与颠覆政府的“恐怖主义阴谋”。

马杜罗领导的左翼党派在2015年议会选举中失去议会多数席位。马杜罗2017年5月启动制宪大会、重新制定宪法。瓜伊多指认制宪大会非法，要求马杜罗下台，今年1月23日自我宣布任“临时总统”。（安晓萌）（新华社专特稿）

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