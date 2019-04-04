被指加剧交通拥堵 优步撒钱游说纽约征拥堵费

英国《金融时报》3日报道，美国网约车平台优步公司是纽约市征收交通拥堵费的最大背后推手之一。

报道说，2015年以来，优步花费200万美元，用于游说纽约市征收交通拥堵费。

纽约市定于2021年开始征收拥堵费。电子收费装置将安装在第60街以南的曼哈顿中城区周边。这项计划上周末获纽约州预算案采纳。

纽约市将成为首座引入交通拥堵收费系统的美国城市，所征收的费用将补贴地铁系统。美国彭博新闻社3月31日报道，交通拥堵收费系统有望筹资10亿美元。

《金融时报》报道，为推动纽约市征收交通拥堵费，优步游说议员、投放电视广告并向权益组织“修复我们的交通”捐资70万美元。纽约市先前推进拥堵费的努力一度失败，但得到优步支持。

缓解交通拥堵曾是优步等叫车软件的承诺之一。只是，去年2月美国一份调查报告显示，叫车软件其实起到相反作用，因为它们把人们“拽出公共交通系统并塞进轿车”。美国东北大学计算机学教授克里斯托·威尔逊说：“共享汽车正在加剧交通拥堵，这一共识正在形成。”

旧金山县交通局先前说，2010年至2016年旧金山市交通拥堵加剧，其中一半归咎于网约车服务。

优步和利夫特等企业认定，征收交通拥堵费是缓解道路拥堵的最佳解决方案，而非针对网约车收税或限制路面汽车数量。

纽约市议会去年8月通过一揽子法案，决定一年内停发网约车新牌照，以限制网约车企业运营车辆的数量。优步今年2月就法案提起上诉。

去年9月，优步承诺划拨1000万美元，用于今后3年支持所谓“可持续流动”，包括支持征收交通拥堵费、直接资助交通系统、改善停车规定以及增加自行车和滑板车数量。

《金融时报》报道，征收交通拥堵费对网约车行业颇有好处。中心路段减少拥堵，可以缩短乘客等待网约车的时间。除优步外，利夫特也是这一政策的背后支持者。

与之对比，纽约出租车司机反对征收交通拥堵费，认为这项费用将使他们的处境雪上加霜。（卜晓明）（新华社专特稿）

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