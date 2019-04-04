核电站项目中涉嫌腐败 巴西前总统遭起诉

巴西联邦检察官2日起诉前总统米歇尔·特梅尔，指控他在安格拉3号核电站建设项目中涉嫌腐败。

联邦法官马塞洛·布雷塔受理针对特梅尔及其亲信、前矿产和能源部长莫雷拉·佛朗哥和另外6名助手的腐败、洗钱指控。

特梅尔现年78岁，去年12月底卸任，今年3月21日因涉嫌领导一个“犯罪组织”收受巨额美元贿赂，在圣保罗市被捕。他和其余涉案人员否认犯罪，同月25日因继续羁押缺乏法律依据而获释。

检方说，特梅尔从事公务40年间“经营”这一“犯罪组织”，收取或安排贿赂合计金额超过18亿里亚尔（约合4.62亿美元）；安格拉3号核电站受贿案是罪行之一。

调查人员怀疑，瑞典咨询企业奥夫贝利集团巴西子公司、巴西建筑施工企业恩热维什公司和阿热普兰集团以支付“佣金”方式换取这座核电站的建设合同。路透社报道，这三家企业没有对调查予以回应。

安格拉3号核电站受贿案是巴西大规模反腐调查“洗车行动”的一部分。调查2014年3月启动，迄今定罪超过150名政界、商界人士，重塑巴西政治、商业版图。

特梅尔在另一项腐败调查中成为嫌疑人。检方指控他经由一名中间人从巴西跨国食品加工集团JBS股份有限公司收取贿赂。

监控视频显示，特梅尔的助手罗德里戈·达罗沙2017年走出圣保罗市一家酒店，手持一个袋子。按照检方的说法，袋中装有大约12.8万美元现金，是JBS股份有限公司的贿赂款。特梅尔和达罗沙否认检方指控，后者正在等待审理。（陈丹）【新华社微特稿】

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