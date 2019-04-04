美国“喊话” 再次呼吁土耳其改买“爱国者”

美国多名官员2日向土耳其方面“喊话”，再次呼吁土方放弃购买俄罗斯S-400型防空导弹系统，改为购买美国“爱国者”防空导弹系统。

就土方坚持购买S-400系统，美国国防部前一天暂停向土耳其交付F-35型战斗机部件。

【吁“和解”】

美国代理国防部长帕特里克·沙纳汉2日告诉媒体记者，他与土耳其国防部长胡卢西·阿卡尔多次深入交谈，“我认为我们能与我们的战略盟友一起化解现有分歧”。

按照沙纳汉的说法，考虑“爱国者”系统的“有效性”和“价格”，他对美方向土方提交的建议“有信心”，“更重要的是，（土方）工业部门得以参与‘爱国者’系统”。

当被问及他是否期待土耳其最终改为购买“爱国者”，沙纳汉回答：“我期待我们解决问题，这样他们（土方）才能拥有正确的防御装备，如‘爱国者’和F-35。”

土方向美方订购100架F-35A战机，原定今年夏季接收首批战机。美国国防部1日说，对土方坚持购买S-400“极为遗憾”，已经暂停向土方交付F-35零部件和暂停相关合作，直至土方放弃购买S-400。

沙纳汉谈及美土就F-35项目的合作，说他希望美方能向土方交付F-35战机，那些战机现在停在亚利桑那州卢克空军基地。

美军参谋长联席会议主席约瑟夫·邓福德2日说，就购买“爱国者”，美方的“要价”对土方来说“不错”；更何况，S-400与“爱国者”“没有可比性”。

“我希望我们最终能与土耳其达成协议”，邓福德说，“不到最后一刻，我们不会放弃。”

【显“危机”】

北大西洋公约组织欧洲盟军最高司令、美军欧洲司令部司令柯蒂斯·斯卡帕罗蒂2日就美土化解现有分歧显现谨慎乐观。

他告诉媒体记者：“我们将持续合作，直到我们知道不可能（化解分歧）。”

土耳其和美国同为北约成员国，但土方近年与美方乃至其他一些西方国家交恶，与俄罗斯越走越近。交恶原因包括土方呼吁美方引渡宗教人士费特胡拉·居伦未果、土美就中东地缘政治和叙利亚战事有分歧。

路透社报道，美方如果不仅暂停交付F-35部件，而且彻底将土方排除在F-35项目外，将是两国关系数十年来面临的最严重危机。

斯卡帕罗蒂2日警告，如果土方就购买S-400不改变现有立场，美土关系将持续恶化，乃至对北约构成挑战。

“我不是说土耳其不值得信任，”斯卡帕罗蒂说，“但我要说你（土方）在冒险，涉及我们可能最敏感的技术。”

北约及美方坚决反对土方购买S-400系统，认定这种俄制先进武器无法融入北约武器体系，且可能使俄方找到应对F-35战机的方法。

一名不愿公开姓名的美国国务院官员告诉路透社记者，尽管北约成员国的关系“坚固且团结”，美土分歧可能影响本周将在美国首都华盛顿召开的北约国家外交部长会议。这名官员说，如果土方不打消购买S-400的念头，可能受到美方制裁。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)