“丝路书香出版工程”图书推介活动在马来西亚举行

作为2019吉隆坡国际书展的重要组成部分，中国“丝路书香出版工程”图书推介活动2日在马来西亚首都吉隆坡举行。

被推介的15本图书题材包括中国古代思想、历史、科技、戏曲以及丝绸、茶叶文化等多个方面，由“丝路书香出版工程”选出，马来西亚汉文化中心翻译，马来西亚国家语文局联合出版，其中14本翻译为英文，1本翻译为马来文。

吉隆坡被联合国教科文组织选为“2020年世界图书之都”，此次推介的15本中国图书也入选了“2020年世界图书之都”推荐书目。

马来西亚教育部副部长张念群说，马来西亚是东盟国家中译介中文图书最积极的国家之一，“丝路书香”项目图书有助于进一步提升马来西亚人民对中国的了解与认识。希望中马两国文化能够继续双向交流，将更多马来西亚文学艺术作品介绍给中国人民。

中国驻马来西亚使馆公使衔参赞陈辰说，今年是中马建交45周年，此次图书推介活动是两国庆祝建交45周年系列活动的重要组成部分。

“一带一路”重要文化项目“丝路书香出版工程”涵盖重点翻译资助、丝路国家图书互译、汉语教材推广、境外参展、出版物数据库推广等项目。（记者林昊 郁玮）

(责编：田婉晴(实习生)、杨牧)