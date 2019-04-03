第六批在韩中国人民志愿军烈士遗骸交接仪式在韩国举行

中韩双方3日在韩国仁川国际机场举行第六批在韩中国人民志愿军烈士遗骸交接仪式。

交接仪式于上午10时（北京时间9时）庄严举行，中国退役军人事务部副部长钱锋、中国驻韩国大使邱国洪、韩国国防部次官徐柱锡等参加。

中国退役军人事务部褒扬纪念司副司长李桂广和韩国国防部国际政策次长李倞九签署交接书，确认这次移交给中方的10具志愿军烈士遗骸以及相关遗物。随后，中方在现场举行了简短祭奠仪式。邱国洪为烈士遗骸棺椁一一覆盖国旗后，中方礼兵护送烈士遗骸进入负责运送的军用专机。

钱锋在现场发表讲话时表示，中方将进一步加强与韩方务实友好合作，积极推进在韩中国人民志愿军烈士遗骸联合搜寻、鉴定等工作，让更多志愿军烈士英魂早日回到祖国。

徐柱锡在讲话中说，此次送还中国人民志愿军烈士遗骸是韩中友好合作与信任的象征，也是不断发展面向未来的韩中关系的奠基石，具有十分重要的意义。今后韩朝计划联合在铁原箭头高地一带展开遗骸挖掘工作，相信会有更多志愿军烈士遗骸能回归故土。

中韩双方遵循人道主义原则，本着友好协商、务实合作精神，于2014年至2018年连续五年成功交接589位在韩中国人民志愿军烈士遗骸。此次是按照中韩双方共识实施的第六次交接，韩方向中方送还的10具烈士遗骸及相关遗物是在包括铁原、涟川、华川、非军事区等在内7个地点发掘的。 （记者陆睿）

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