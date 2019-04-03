国际观察：北约面临诸多难题和挑战

北大西洋公约组织各国外长定于3日至4日在美国首都华盛顿举行会议，讨论北约当前面临的诸多新课题。分析人士指出，这个跨大西洋安全组织内部分歧不断加大，面临的难题和挑战不少。

三项议题

北约秘书长斯托尔滕贝格日前表示，此次北约外长会议的三大重点议题包括：北约与俄罗斯关系，反恐及军费分担。

斯托尔滕贝格说，北约各国外长此次有望就对俄采取新行动达成一致，以提高对地区情势的感知能力，保持对俄的“可靠、有效”威慑。美国国务院官员2日在媒体吹风会上说，对俄关系将是此次会议第一个要讨论的议题，各国外长预计将通过旨在强化北约在黑海地区“威慑和防卫姿态”的一揽子措施。

在反恐问题上，斯托尔滕贝格说，北约正加大对伊拉克政府军的培训力度，确保极端组织“伊斯兰国”不会卷土重来。此外，各国正就在阿富汗的军事行动密切协调，但在阿驻军时间不会长到“超出必要”，需为撤军创造条件。

美国总统特朗普2日会见斯托尔滕贝格时批评阿富汗战争“既不幸又荒唐”。但美国务院官员说，此次北约外长会议不会就北约在阿驻军问题作出最终决定。

对于美国极为关注的军费开支问题，斯托尔滕贝格表示，过去四年，北约各国已为增强军事机动性投入约23亿美元，各国不久前还同意大规模投资军事基础设施建设。但美方对此并不满意，美国官员2日表示，希望到2020年底北约其他各国能增加投入1000亿美元以上的防务经费，各国应对此有“新的紧迫感”。

三大难题

尽管美方和斯托尔滕贝格在会议召开前都强调北约团结的重要性，但这难以掩盖北约目前所面临的前所未有的挑战，包括美方强势要求从同盟关系中获得实际回报，席卷欧洲的难民危机引发地区政治格局变动，以及美欧兴起的民粹主义不断对北约的存在价值发出质疑等。

分析人士指出，此次会议能否在解决以下三个问题上取得进展，尤其引人关注。

首先，如何推动北约各国提高军费是美国最关注的议题之一。目前，美国对德国防务开支问题穷追不舍。美国国务卿蓬佩奥日前再次指责德国在军费问题上的言行存在“落差”，表示美国对此“很生气”。特朗普2日也再度批评德国没有承担应有的北约军费开支，抱怨美国为保护欧洲付出太多。

针对美方不满，德国总理默克尔日前表示，加强防务不能仅靠增加军费支出。斯托尔滕贝格1日在记者会上试图调解美德矛盾，一方面说期待德国兑现涨军费的承诺，一方面又表示德国没少为北约作贡献。

其次，北约各方亟须就如何继续加强反恐达成一致。美国白宫去年12月表示，随着在叙利亚打击“伊斯兰国”的战事取得成果，美国决定撤回驻叙美军。此外，特朗普在2月5日发表国情咨文演讲时重申要减少在阿富汗的美国驻军。

美国《华盛顿邮报》2日报道说，特朗普近来频频在私下场合批评其他盟友在阿富汗的军事投入不够，要求缩减美国对北约的贡献。

分析人士指出，美方要求其他北约盟国在叙等地增加军事投入，让本已深陷难民危机的欧洲非常不满，多数欧洲国家在增兵叙利亚的问题上态度冷淡。各方如何在反恐投入问题上达成共识值得关注。

第三，美欧近来在“维系跨大西洋伙伴关系是否值得”等问题上常常话不投机。面对频繁指责北约盟友的特朗普政府，美国的欧洲盟友从最初的惊愕到如今大胆寻求建立“欧洲军”，表明彼此间裂痕加大。欧洲盟友质疑美国对欧洲的安全承诺。这一信心危机若得不到解决，将影响北约同盟的未来发展。

美国智库布鲁金斯学会外交政策高级研究员欧汉龙认为，鉴于美欧在对俄关系、反恐等事务上的共同关切，美欧短期内仍不至于各奔东西。但在种种新挑战面前，北约须对内、对外证明其仍有存在的意义，并有能力随着世界格局的新变化进行自我调整。（新华社记者朱东阳 刘品然 刘晨）

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