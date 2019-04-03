“火星快车”探测器证实火星大气存在甲烷

一个国际科研团队在新一期《自然·地球科学》中发布报告说，通过分析欧洲航天局“火星快车”探测器所获数据，可验证此前美国航天局“好奇”号火星车关于火星大气中存在甲烷的探测结果，甲烷或来自火星永久冻土。

研究人员指出，2004年，“火星快车”探测器率先在火星大气中探测到甲烷。不过，当时有科学家认为，探测仪器的灵敏度不高，探测结果不可靠。

2013年6月15日，“好奇”号火星车在火星大气中探测到来源未知的甲烷气体。次日，“火星快车”探测器在飞越盖尔陨坑时，其携带的“行星傅立叶光谱仪”也探测到了甲烷存在。“火星快车”当时探测到的大气甲烷浓度为15.5ppb（1ppb为十亿分之一）。

欧航局在一份声明中说，这是“好奇”号探测到火星大气存在甲烷后，该结论首次得到独立观测研究验证。

为探究火星大气中甲烷的潜在来源，研究人员基于“火星快车”所获数据展开了两项独立研究。研究结果显示，这些甲烷很可能来源于永久冻土的间歇性气体释放。

美国航天局此前曾发布消息称，一般情况下，“好奇”号所在的盖尔陨坑处的大气甲烷浓度比较低，不过那里的甲烷浓度经常会有突增。

甲烷和其他有机分子被认为是原始生命存在的潜在迹象。关于火星这颗“红色星球”上甲烷来源等问题，科学界存在不同观点。研究人员表示还需对此展开进一步研究。（记者陈晨）

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