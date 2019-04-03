巴西圣保罗州将在上海设立全球首个办事处

巴西圣保罗州州长多利亚2日在州府圣保罗市说，该州将在中国上海成立投资贸易办事处，以加强与中国的经贸联系，提升对中国市场的出口量。

多利亚在当日的新闻发布会上介绍，该办事处将在多个战略领域寻求合作，包括农业、科技、基础设施、物流与交通、健康、经济发展、能源、旅游等领域。多利亚说，圣保罗上海办事处是圣保罗州在巴西之外的全球首个投资贸易办事处，未来希望能向中国其他城市扩展。圣保罗州政府还将在8月3日至10日派代表团前往中国，以进一步加强与中国各界的联系。

中国驻巴西大使杨万明在发布会后回答记者提问时说，自2009年以来，中国一直是巴西最大的贸易伙伴，同时也是巴西主要的农产品出口目的地，中巴经贸合作有很大潜力。圣保罗州是巴西重要的经济中心，200多家中资企业都将总部设在圣保罗州，可以看出中国企业界对圣保罗州经济金融地位的重视。他说，双方合作还可以向物流、高科技、电子商务、新能源及互联网等新领域扩展。（记者彭桦）

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