比利时作家穆亚尔特获2019林德格伦儿童文学奖

瑞典2019年度林德格伦儿童文学奖2日揭晓，比利时作家和诗人巴特·穆亚尔特获此殊荣。

评委在颁奖词中说，穆亚尔特的作品语言凝练，富有音乐美感，通过现实、诗意和发人深省的方式，展现了生活的方方面面。

穆亚尔特生于1964年，是比利时当代作家。从图画书、青少年题材小说到诗歌，他创作了50多部不同类型的作品，代表作有《我们不懂的是爱》《裸手》《兄弟》等。他还撰写电视剧和舞台剧剧本，翻译了许多小说。

林德格伦儿童文学奖是瑞典政府2002年为纪念当年去世的瑞典儿童文学作家林德格伦女士而设立的，旨在奖励全世界为繁荣儿童文学作出贡献的作家和机构。林德格伦儿童文学奖每年颁发一次。（记者付一鸣）

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