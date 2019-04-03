比利时作家穆亚尔特获2019林德格伦儿童文学奖

瑞典2019年度林德格伦儿童文学奖2日揭晓，比利时作家和诗人巴特·穆亚尔特获此殊荣。
评委在颁奖词中说，穆亚尔特的作品语言凝练，富有音乐美感，通过现实、诗意和发人深省的方式，展现了生活的方方面面。
穆亚尔特生于1964年，是比利时当代作家。从图画书、青少年题材小说到诗歌，他创作了50多部不同类型的作品，代表作有《我们不懂的是爱》《裸手》《兄弟》等。他还撰写电视剧和舞台剧剧本，翻译了许多小说。
林德格伦儿童文学奖是瑞典政府2002年为纪念当年去世的瑞典儿童文学作家林德格伦女士而设立的，旨在奖励全世界为繁荣儿童文学作出贡献的作家和机构。林德格伦儿童文学奖每年颁发一次。（记者付一鸣）
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】