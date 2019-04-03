埃及塞加拉发现一座第五王朝时期贵族墓葬

埃及文物部2日发布声明说，埃及一支考古队在首都开罗以南约30公里的塞加拉地区发现一座第五王朝时期的贵族墓葬。

考古队队长穆罕默德·穆贾希德介绍说，考古队通过墓葬前厅西墙的两个入口找到墓室，整个墓室几乎被一座石棺完全填满，该石棺已被盗墓者毁坏，但考古人员还是找到了墓主人胡威的部分遗骸，发现了明显的木乃伊痕迹。

此外，考古队还与国际埃及学研究团队合作，在塞加拉南部一座无名金字塔的一根柱子上发现了第五王朝一名王后的名字。该王后名叫塞蒂博尔，之前未见史料记载。

声明说，该金字塔位于杰德卡雷金字塔旁，是迄今为止发现的古王国时期最大的王后金字塔。埃及考古队正重点挖掘杰德卡雷、塞蒂博尔以及其他相关者的墓葬，希望获得更多有关第五王朝末期和第六王朝初期的资料。（记者李碧念 朱瑛琪）

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