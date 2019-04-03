澳大利亚或将12年来首次实现财政盈余

澳大利亚国库部长乔希·弗赖登伯格日前公布2019-2020财年（2019年7月1日至2020年6月30日）预算案，澳政府预计将12年来首次实现财政盈余。
预算案显示，2019-2020财年澳政府将实现财政盈余71亿澳元（1澳元约合0.71美元）。弗赖登伯格在宣读预算案时还表示，未来四年澳政府将持续实现财政盈余，并且未来四年总盈余将达450亿澳元。
在展望经济前景时，弗赖登伯格表示，预计2019-2020财年澳大利亚国内生产总值增速为2.75%，未来五年预计新增就业岗位125万个。
根据新预算案，澳政府还将为中低收入者减税。此外，政府还计划未来10年投资1000亿澳元用于基础设施建设，并将在职业技术教育、环境保护、养老等领域加大投入。 （记者岳东兴 白旭）
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