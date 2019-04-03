第六批在韩中国志愿军烈士遗骸交接 归国英烈达599位

今天（4月3日）上午，中韩双方在韩国仁川国际机场举行在韩中国人民志愿军烈士遗骸交接仪式，第六批共10位在韩志愿军烈士遗骸及遗物启程归国。迄今，共有599位烈士遗骸从韩回归祖国。

这是在遗骸装殓仪式现场拍摄的部分志愿军烈士遗物（4月1日摄）。新华社记者 王婧嫱 摄

记者从退役军人事务部获悉，4月1日至3日，退役军人事务部、外交部、财政部、中央军委政治工作部等部门组成的中方交接代表团赴韩国，实施第六批在韩中国人民志愿军烈士遗骸交接工作，并就联合搜寻在韩中国人民志愿军烈士遗骸与韩方进行磋商。

退役军人事务部副部长钱锋率中方交接代表团出席仪式，中韩双方代表现场签署交接书，确认交接10位在韩中国人民志愿军烈士遗骸及相关遗物。中国驻韩国大使邱国洪为志愿军烈士棺椁覆盖国旗，中方举行悼念仪式，中国人民解放军礼兵护送烈士棺椁登上解放军空军飞机。

交接仪式上，钱锋表示，中韩双方遵循人道主义原则和坦诚友好、务实合作的精神，已连续5年实施在韩中国人民志愿军烈士遗骸交接，将589位烈士遗骸接回祖国。中方感谢韩方付出的努力，将继续加强合作，推进志愿军烈士遗骸联合搜寻，让更多志愿军烈士英魂早日回到祖国。（记者 倪伟）

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