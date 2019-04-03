日本风疹患者今年头三个月已超千人

日本国立感染症研究所2日宣布，截至3月24日，今年日本国内风疹患者已达1033人。
据宣布，截至3月24日的一周时间内，日本新增风疹患者74人，今年以来累计患者数达1033人，特别是首都圈的患者数量较多，东京有309人，神奈川县和千叶县分别有140人和99人。
风疹是由风疹病毒引起的急性呼吸道传染病，包括先天性感染和后天获得性感染。风疹病毒可通过飞沫传播，主要症状有发热、全身皮疹、淋巴结肿大等。孕妇早期感染风疹病毒后，可导致以新生儿先天性缺陷为主的先天性风疹综合征。由于怀孕期间无法接种风疹疫苗，因此计划要怀孕的女性尤其要注意提前接种疫苗。
2012年至2013年日本曾暴发风疹疫情，两年共有约1.5万名患者。2018年夏季开始的此次风疹病毒流行至今没有减弱迹象，专家认为今后患者人数还将增加。（记者华义）
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