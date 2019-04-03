联合国启动新行动保护受冲突影响儿童

联合国2日宣布启动“保护受冲突影响儿童”新行动，旨在加强国际合作，结束因武装冲突而对儿童造成的严重侵犯行为。

联合国秘书长古特雷斯当天发表致辞说，联合国一直致力于消除武装冲突对儿童的影响，通过与各方合作已帮助13万名儿童兵摆脱武装组织控制。这项新行动旨在提高全世界对武装冲突危害儿童问题的关注，救助儿童，特别是预防更多儿童成为受害者。

古特雷斯说，由于挽救受害儿童的行动缺乏资源，受害者及其社区往往不能获得长期援助，许多儿童即使在冲突中幸存并重返社会，仍会因受教育等机会不足而成为二次受害者，陷入暴力和绝望的恶性循环。

根据联合国网站介绍，这项为期3年的新行动将包含多方面措施，包括敦促所有交战方保护儿童、支持为遭受严重侵害的儿童提供服务的组织、推动建立对儿童更安全的社区、鼓励国际社会为保护儿童提供资源等。（记者林远）

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)