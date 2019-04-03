“无协议脱欧”会怎样？英部分地区两周内可耗尽食品

不!不!不!……深陷“脱欧”泥潭的英国议会让世界见识了他们说“不”的能力。4月1日晚，英议会下院再次就“脱欧”替代方案进行“指示性投票”，结果4种方案再次全部被否。英国首相特雷莎·梅主导的“脱欧”协议已三度被否，议会提出的各种替代方案多次投票都没有通过。本来3月29日就应该是英国离开欧盟的日子，应英国政府请求，日期被延长到4月12日，眼看“大限”将至，僵局仍看不到破解的希望。欧盟负责英国“脱欧”事务的首席谈判代表巴尼耶2日警告，英国“无协议脱欧”的可能性越来越大。欧洲议会“脱欧”首席谈判代表伏思达更是直言，英国“硬脱欧”几乎不可避免。两年多来，英国几乎将全部政治精力投入到“脱欧”这一件事上，得到的却是无休止的争吵和一次又一次的否决。英国政治的分裂和瘫痪成了许多外媒嘲笑的对象。《爱尔兰独立报》称，“英国议会制度无法找到任何解决方案，这让他们的民主成为笑柄”。

如果“无协议脱欧”真的发生会怎样？英国广播公司称，如果英国“脱欧”不能达成协议，就意味着无法就未来的英欧关系达成协议，这种情况下可能会导致一系列事情发生，例如没有21个月的过渡期，边界检查重新启动，英国和欧盟之间的运输和贸易受到严重影响……路透社称，英国“脱欧”是二战以来英国最重大的政治和经济事件，其不确定性令盟友和投资者感到震惊。商界担心无协议退出欧盟会给全球第五大经济体带来混乱。对许多国际企业来说，这将是一场噩梦。

英国《周报》称，没有与欧盟的双边贸易协议，英国出口将可能面临与欧盟以外其他国家相同的海关检查和关税。专家们一致认为，零关税在一夜之间结束，可能会导致一些商品价格提高，甚至出现短缺。英国“脱欧”部门此前研究显示，如果没有关税和贸易协议，英国部分地区将在现有协议失效后两周内耗尽食品，甚至药品。

英国已为“无协议脱欧”做了不少准备，包括储备食品和药品。据法新社报道，法国布列塔尼渡轮公司上周已经开始增加往返英吉利海峡渡轮班次，运输药品等基本物资。该公司已经签订合同，如果英国无法达成“脱欧”协议，该公司将向英国运送关键物资。

“对于许多企业来说，英国已经‘脱欧’。”《纽约时报》2日称，对于政界而言，谁也不知道这场旷日持久的“脱欧”闹剧将如何收场，但对大多数商界人士来说，英国实际上已经“脱欧”。2016年6月公投以来近3年的不确定性，迫使企业做最坏的打算。跨国银行和金融机构已将上万岗位和逾1万亿美元的资产转移至欧洲大陆。“脱欧”的曲折道路已经拖累了经济增长，抑制了投资。

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