英国议会下院否决4项“脱欧”方案 首相忙商对策

英国议会下院4月1日就脱离欧洲联盟的4项方案举行第二轮“指示性表决”，结果否决全部方案。

首相特雷莎·梅定于2日召集内阁成员召开“马拉松式”会议，以商讨对策。

【再生“闹剧”】

议会下院当天就“脱欧”事宜作第二轮“指示性表决”，内容包括以下4项动议。

一项动议提议保持英国与欧盟的关税同盟关系，以保障贸易顺畅和免除关税，表决结果为276票反对、273票支持；一项动议提议英国在商品和服务方面留在欧洲单一市场，282票反对、261票支持；一项动议提议将英国与欧盟可能达成的“脱欧”协议付诸全民公投，292票反对、280票支持；一项动议提议如果没有通过“脱欧”协议，英国将在欧盟所设期限以前取消退出欧盟，292票反对、191票支持。

英国原定3月29日正式“脱欧”。这一期限已过，欧盟同意英国延期“脱欧”，但如果英国议会下院不通过“脱欧”协议，英国必须在4月12日以前确定将“无协议脱欧”、延期“脱欧”或者不“脱欧”。欧盟定于10日召开特别峰会，讨论英方抉择。

英国议会下院3月27日就退出欧盟事宜举行第一轮“指示性表决”，否决全部8项方案。精简后的4项方案接受第二轮表决，对保持关税同盟的动议表决结果差距最小。美联社报道，这表明相当多议员倾向以较为温和的方式退出欧盟。

英国留在欧洲单一市场的动议由议员尼克·博尔斯提出。他在表决后宣布退出保守党，转为独立议员。博尔斯说，保守党拒绝妥协，他试图打破僵局的努力失败。

欧洲议会负责英国“脱欧”谈判事务的首席代表伏思达（居伊·费尔霍夫施塔特）在社交媒体“推特”写道，英国议会下院再次否决所有选项，无协议脱离欧盟“几乎不可避免”。

英国《每日邮报》报道，“脱欧”方案再次遇阻，“脱欧”成为一场“闹剧”；《每日快报》在报道中写道：“我们表决支持退出欧盟，你们却一再说‘不’。”《每日镜报》称1日晚是“又一个分裂和绝望的夜晚”。

【急寻“出路”】

首相特雷莎·梅定于2日召集内阁成员会商，讨论表决结果和下一步举措。路透社报道，磋商将持续大约5个小时。

议会下院定于3日再次表决一些“脱欧”方案。另外，英国“脱欧”事务大臣斯蒂芬·巴克利1日暗示，特雷莎·梅可能本周晚些时候就“脱欧”发起第四次表决。

“为了确保进一步延期（‘脱欧’），政府必须向欧盟提出可靠建议，”巴克利说，“唯一的选择是找到一条出路，让英国‘有协议脱欧’。”

美联社报道，越来越多人推测，英国议会或政府会推动提前举行议会选举，期望新的议会格局能打破“脱欧”僵局。不过，保守党方面担心权力落入主要反对党工党手中。

继两次否决英国政府与欧盟达成的“脱欧”协议以后，议会下院3月29日否决协议中有关“备份安排”的关键部分。这一安排旨在避免英国北爱尔兰地区与爱尔兰之间恢复“硬边界”，即重新设置实体海关和边防检查设施。一些人担忧“备份安排”可能导致北爱尔兰从英国分离。（安晓萌）（新华社专特稿）

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