马克龙呼吁英国尽快寻求解决方案避免“硬脱欧”

法国总统马克龙2日说，英国应尽快寻求替代解决方案避免“硬脱欧”。

马克龙当天在巴黎与到访的爱尔兰总理瓦拉德卡举行会谈，商讨英国“脱欧”困局。马克龙在会谈前对媒体说，英国议会下院3次否决“脱欧”协议以及所有替代方案，使英国走上“无协议脱欧”的道路。他呼吁英国在4月10日前尽快找到令人信服并得到议会多数支持的替代方案，包括举行议会选举、全民公投或者继续留在关税同盟。

马克龙说，一旦英国“无协议脱欧”，爱尔兰将面临严峻挑战。他强调，法国不会放弃爱尔兰和爱尔兰人民，欧盟会在英国“脱欧”问题上与爱尔兰保持团结。

马克龙表示，英国延期“脱欧”并不会“理所应当地”使英国得以参加今年5月的欧洲议会选举。“英国是重要盟友，但是在未来几个月内我们不可能对欧盟与英国达成的‘脱欧’协议条款做调整。”

瓦拉德卡表示，目前英国首相还有时间提交令人信服的新方案。他呼吁英国调整在“脱欧”问题上的底线。

“爱尔兰边界问题”是英国“脱欧”协议中争议最大的问题。爱尔兰坚持协议必须包含一份具有法律约束力的“备份安排”，以确保英国“脱欧”后在欧盟成员国爱尔兰和英国北爱尔兰地区之间不会出现实体海关和边防检查设施，即“硬边界”。而英国议会多数议员担心“备份安排”可能使北爱尔兰受制于欧盟贸易规则，从而在现实中将北爱尔兰“留在”欧盟。（记者徐永春）

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