美酝酿追加对伊朗制裁 瞄准先前未覆盖的领域

美国政府一名高级官员1日披露，正考虑对伊朗追加经济制裁，一个可能选项是取消伊朗原油进口方暂时性制裁豁免。

连日暴雨在伊朗全国多个省市促生洪涝，伊朗政府同一天指认美方制裁妨碍伊方救灾。

【“持续寒蝉效应”】

一名要求匿名的美方官员告诉路透社记者，随着总统唐纳德·特朗普宣布退出伊朗核问题全面协议一周年临近，美国政府打算今后数周内追加对伊朗制裁，瞄准先前制裁未覆盖的领域。

“我们只想要一种持续的寒蝉效应，”这名官员说，“让企业持续意识到，现阶段与伊朗做生意是糟糕想法。”

伊核协议2015年7月由伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国签署，以伊朗承诺限制核计划为交换，同意有条件、逐步取消对伊制裁。

美国政府去年5月单方面宣布退出协议并恢复对伊制裁，同年8月重新启动对伊朗金融、矿产、汽车等一系列非能源领域制裁；11月重启对能源和其他领域的制裁，同时给予8个伊朗原油进口方暂时性制裁豁免，为期6个月。

这名美方官员说，“临近一周年时我们能做的越多越好”，整合制裁措施需要一定的时间，美国财政部正着手做这方面工作。美国政府有能力取消全部制裁豁免，“我认为那是我们推进的方向”。

这名官员说，美国政府“把伊朗原油出口降为零”的既定目标没有改变，美国本土原油产出可弥补因伊朗原油出口下降而出现的缺口。

【妨碍救灾】

伊朗政府多次谴责美方持续施压。伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫1日在社交媒体“推特”指认美方制裁“妨碍伊朗红新月会在遭受史无前例洪灾侵袭地区的救援”。

扎里夫写道：“受（制裁）阻碍的设备包括救援直升机。”

路透社报道，受多年制裁影响，伊朗政府拥有的直升机大多老旧。2015年伊核协议原本让伊朗有机会更新飞机，却因为美国单方面重启制裁而让伊朗救援直升机的境遇雪上加霜。

联合国人道主义事务协调厅上周表示，已做好帮助伊朗抗洪救灾的准备，但美方制裁可能影响联合国所作反应。

伊朗多地3月19日起普降暴雨，31个省市中至少23个出现洪涝灾害，导致超过45人身亡。伊朗政府已宣布南部地区进入紧急状态。天气预报显示，伊朗西部和西南部地区今后数天可能再次有暴雨。

伊朗军方告诉媒体，已派遣20架直升机前往受灾地区协助撤离村民。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)