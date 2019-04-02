人民网>>国际

世贸组织大幅下调今年全球贸易增长预期

2019年04月02日22:19  来源：新华网
 

新华社日内瓦4月2日电（记者凌馨）世界贸易组织2日发布最新一期《全球贸易数据与展望》报告，将今年全球贸易增长预期由此前的3.7%大幅下调至2.6%。

世贸组织表示，受贸易摩擦升级和经济不确定性加剧等因素影响，2018年全球贸易增长3.0%，远低于预期，而且今明两年全球贸易增长仍将面临巨大压力。

世贸组织总干事阿泽维多表示，在当前贸易形势下，应该没有人会对本次下调预期感到意外。他表示，全球经济正面临诸多方面的挑战，解决眼下的贸易纠纷并保证未来贸易增长的积极态势，是越来越紧迫的任务。

世贸组织还在报告中预测，今年发展中经济体贸易有望保持强劲增长，出口和进口预计将分别增长3.4%和3.6%；发达经济体出口和进口增速预计为2.1%和1.9%。

世贸组织同时表示，如果未来贸易摩擦有所缓和，2020年全球贸易增速有望回升至3.0%。 

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

深度阅读

国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】

国际|国际观察|外媒关注

妙语连珠回应媒体关切 佳句频出亮出中国主张 3月8日上午，十三届全国人大二次会议新闻中心举行记者会，国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”回答中外记者提问。会上，王毅就中外记者提出的国际热点问题进行回应，全程妙语连珠、佳句不断，亮出了新时代中国特色大国外交的立场和主张。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved