新华国际时评：欧洲“向东看”理所应当

新华社北京4月2日电 题：欧洲“向东看”理所应当

新华社记者郑汉根

近段时间以来，在亚欧大陆东西两端，加强合作的好消息不断传来。继意大利之后，卢森堡日前与中国签署共建“一带一路”合作谅解备忘录。新的时与势，正助推欧洲对华合作的理性认识不断强化。

迄今有20多个欧洲国家积极响应和参与“一带一路”建设。欧盟委员会主席容克表示，欧盟希望在“一带一路”建设中发挥积极作用。德国总理默克尔强调，“一带一路”是欧洲国家想要参与的重要项目。

面对经济疲软等内部困扰，欧洲亟需强化提振信心的外部合作。发展稳健且愿意与世界分享发展机遇的中国，成为当然之选。意大利经济发展部副部长迈克·杰拉奇谈到意大利加入“一带一路”倡议的动因时坦言：“意大利不能错失这次机遇。”英国广播公司指出，在欧盟内部面临严重分歧的时刻，中国的投资、贸易及“一带一路”倡议等都对欧盟国家产生巨大的吸引力。

面对贸易保护主义等压力，欧洲人发现，“西方不亮”可以“东方亮”：与中国加强合作，能够为自身发展开拓空间。很多欧洲政要和专家学者都表示应与中国建立更加密切的关系。欧盟委员会前主席、意大利前总理普罗迪指出，中欧之间需要更多的共同项目。

中国坚定的开放意愿和行动吸引着欧洲。意大利里雅斯特港务局局长达戈斯蒂诺谈到与中国的合作时说，将目光投向中国是自然而然的事，意大利的港口当然要与“那些拥抱世界的国家”做生意。

中欧不仅在发展议题上有巨大合作潜力，在诸如维护多边主义、应对气候变化、推动以和平方式解决国际争端等诸多国际问题上，双方有很多共同语言，合作起来没有“违和感”。

欧洲向来有追求务实理性的传统。近年来，一些欧洲国家顶住压力与中国加强合作，英国成为第一个加入亚投行的西方大国，意大利成为第一个加入“一带一路”倡议的七国集团国家，都是务实理性的体现。

面对那些质疑中欧合作的杂音，欧洲内部正发出越来越多理性声音：德国外贸和批发商协会主席宾格曼指出：“‘中国恐惧症’没有存在的理由，德国并非中国经济发展的受害者，而是获益者。”法国《回声报》指出，现在的问题不再是了解是否适合前往中国，而是要好好地决定去中国做什么。

伴随国际时局的嬗变、中国的持续发展和影响力提升，欧洲主张加强中欧合作的理性声音更加响亮，汇聚起更多积极力量。历史上，欧洲曾经“向东看”，和中国共同谱写了人类文明交流互鉴的美好篇章；如今，乐见欧洲“向东看”势头日益上升，与中国携手合作再创新篇章。

法国总统马克龙日前表示：“一个以目标清晰、需求强烈和志存高远为基础的强大中欧伙伴关系，是21世纪出于显而易见的事实和理性作出的选择。”站在战略高度和长远角度，中国和欧洲深化相融相通，强化互利合作，于彼此，于世界，都是福音。

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