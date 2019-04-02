新华社突尼斯4月1日电 专访：习近平主席贺电体现加深中阿合作政治意愿——访阿盟副秘书长卡迈勒·哈桑·阿里

新华社记者支林飞 黄灵

阿拉伯国家联盟（阿盟）副秘书长卡迈勒·哈桑·阿里1日在接受新华社记者专访时表示，中国国家主席习近平3月31日致电祝贺第30届阿盟首脑会议在突尼斯召开，不仅深刻体现了阿中合作的重要性，而且体现出进一步加深双方合作的政治意愿。

阿里表示赞同习近平主席对中阿深厚传统友谊的积极评价。他说：“中国与阿拉伯国家的关系非常稳固，中阿合作论坛的发展就充分反映了这种关系。阿中合作体现在许多方面，比如能源、环境、交通、通讯、卫星导航、可持续发展等。”

第30届阿盟首脑会议3月31日在突尼斯举行。习近平主席在贺电中强调，中阿传统友谊深厚。去年7月，中阿合作论坛第八届部长级会议在北京成功召开，中阿双方一致同意建立全面合作、共同发展、面向未来的战略伙伴关系。这是中阿友好合作新的历史起点。中方愿同阿方携手努力，增进战略互信，推进务实合作，密切人文交流，落实中阿合作共建“一带一路”行动宣言，共同开创中阿战略伙伴关系更加美好的未来，为推动构建人类命运共同体作出贡献。

阿里认为，中国与阿拉伯世界的关系是一种战略伙伴关系，这种关系将发展成为超越时空的持久稳定关系。“我们将与中方在发展陆上和海上丝绸之路上进行更多合作。”

谈到“一带一路”倡议，阿里表示，他对中国在阿拉伯地区推进“一带一路”建设的前景感到非常乐观，因为阿中之间的这种合作对于中方、阿方乃至全世界都非常有益。

他指出，从地理位置上看，阿拉伯地区位于中国与欧洲和非洲之间的重要连接点，阿拉伯国家在这方面可以发挥十分重要的作用。许多阿拉伯国家都已投入到“一带一路”项目建设中，这对阿拉伯国家和全球经济发展都大有好处。

阿里还高度评价阿中近年来在“一带一路”框架下开展的合作。阿中双方除了加深在政治和文化等领域交流合作外，还致力于实施众多“一带一路”项目，包括港口、能源建设、电力输送、新能源、环境以及北斗卫星导航等。

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