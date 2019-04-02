中德工业城市联盟扩容

中德工业城市联盟第七次全体会议1日在德国汉诺威会展中心举行，德国巴特洪堡市加入该联盟，成为第41个正式成员。

中德工业城市联盟成立于2016年4月，由中德两国重要工业城市联合发起建立，旨在推动和服务中德成员城市间经贸往来、企业并购与技术合作，力促两国技术、市场、资本有效对接，实现各联盟城市协同发展。

据介绍，中德工业城市联盟已建立综合信息服务平台数据库，收录200多个海外合作项目、约1200家企业信息，并推动约50个中德合作项目成功落地。

巴特洪堡位于德国西部黑森州，紧邻法兰克福，是著名医疗器械生产商费森尤斯等德国企业总部所在地，青岛海尔的德国子公司也坐落于此。

巴特洪堡市副市长迈恩哈德·马特恩对新华社记者说，中德工业城市联盟是一个促进德中企业合作的理想平台。在巴特洪堡，一些大型企业已在中国取得成功，但还有更多中小企业渴望进入中国市场。巴特洪堡市政府希望借助这个平台，帮助当地中小企业更好地了解中国市场并找到理想的合作伙伴。

中国驻德使馆经商处公使衔参赞王卫东表示，成立3年来，中德工业城市联盟稳步发展，成效显现，联盟成员来自中国工业发达城市和德国创新经济最活跃的地区，拥有良好的工业基础，也有先行探索高质量创新发展的决心。（沈忠浩）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)