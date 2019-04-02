俄举行战略导弹部队机动演习

俄罗斯国防部2日发布公告说，俄战略导弹部队当日在西部特维尔州举行了机动演习。
公告说，此次演习由俄战略火箭军司令指挥，共有约20辆“白杨”洲际弹道导弹发射车进行了野战条件下的战场机动。在机动过程中，部队演练了野战巡逻、阵地转移、战场伪装及武器防卫等各种任务。
演习还对俄战略导弹部队现有武器装备进行了战场评估，并对武器装备升级换代问题进行了评估。
此次演习共有400多台大型武器装备和约4000名军人参加。
俄战略火箭军是俄战略打击部队，由俄武装力量最高统帅部直接指挥，是维护俄国防安全的重要力量。其中，“白杨”导弹是俄罗斯现役的一种洲际弹道导弹，可携带多枚分导弹头，射程超过1万公里。（吴刚）
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】