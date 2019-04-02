俄举行战略导弹部队机动演习

俄罗斯国防部2日发布公告说，俄战略导弹部队当日在西部特维尔州举行了机动演习。

公告说，此次演习由俄战略火箭军司令指挥，共有约20辆“白杨”洲际弹道导弹发射车进行了野战条件下的战场机动。在机动过程中，部队演练了野战巡逻、阵地转移、战场伪装及武器防卫等各种任务。

演习还对俄战略导弹部队现有武器装备进行了战场评估，并对武器装备升级换代问题进行了评估。

此次演习共有400多台大型武器装备和约4000名军人参加。

俄战略火箭军是俄战略打击部队，由俄武装力量最高统帅部直接指挥，是维护俄国防安全的重要力量。其中，“白杨”导弹是俄罗斯现役的一种洲际弹道导弹，可携带多枚分导弹头，射程超过1万公里。（吴刚）

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