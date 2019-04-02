特拉维夫中国文化中心举办“犹太人在天津”纪念活动

“犹太人在天津”纪念活动1日晚在位于以色列中部城市特拉维夫的中国文化中心开幕。

此次活动主要包括图片展和音乐会。图片展展出了约50张反映20世纪30至40年代天津面貌的照片，绝大部分照片由弗里德曼家族提供，图片展将持续一个多月。包括弗里德曼一家在内的100多名犹太人参加了当晚的活动。

丹尼尔·弗里德曼在接受新华社记者采访时说，这些照片是他的父亲卡尔·弗里德曼1938年至1948年在天津生活期间拍摄的，从这些照片中可以看到当年天津的街道和人们的生活。

据丹尼尔·弗里德曼介绍，他1941年在天津出生，在以色列建国后随家人于1948年12月离开天津。在过去20多年里，他先后4次去过天津，看到了天津发生的巨大变化。他说，尽管如此，他依然能够清晰地认出在天津生活过的地方。

当晚，天津交响乐团为以色列观众演奏了贝多芬《欢乐颂》、亨德尔《广板》等弦乐四重奏。2日，天津交响乐团还将在文化中心举办“丝路津韵·天交弦乐四重奏”音乐会，演奏《茉莉花》《梁祝》《花好月圆》等中国传统乐曲。（陈文仙 吕迎旭）

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