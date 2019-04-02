贵州在英国举办文化旅游推介会

中国贵州省文化和旅游厅１日在伦敦举办文化旅游推介会，通过文艺演出、非遗展示、旅游推介让当地民众感受贵州的自然景观、绿色发展，以及少数民族村寨、服饰、歌舞、美食等多彩文化。

中国驻英国大使馆公使陈雯在推介会上表示，过去几年，贵州文旅推介活动走遍世界各地，极大提升了贵州的全球知名度，为贵州对外开放和文旅业发展注入了强劲动力。贵州有丰富的旅游资源和多元文化，希望通过此次活动让更多的英国人关注贵州、走进贵州，并通过贵州这个窗口更好地了解中国。

“伦敦金融城市长倡议”中国组负责人约翰·麦克莱恩表示，过去多年，中英经贸合作发展迅速，双方拥有巨大合作潜力。英国未来需与中国进一步加强合作，而经贸文化交流是破除障碍、增进理解的有效方式。

推介会上，身着苗族服饰的贵州汉子张海中表演了树叶、芦笙吹奏，苗族女青年歌唱家阿幼朵演唱了苗族民歌《苗岭的早晨》，非遗传承人伍德芬、宋水仙、吴春秀展示了蜡染、水族马尾绣和苗族银饰品及其制作方法……精彩的表演、精湛的技艺赢得现场观众的热烈掌声和交口称赞。

阿幼朵多次代表贵州前往世界各地交流，她说，外国人对中国文化有兴趣，中国需要进一步加强文化的传承和交流，让世界更好地了解中国。

英国嘉宾谢丽·布丁也持同样观点。“中国是一个幅员辽阔的国家，具有非常多元的文化，对外国人来说具有很大的吸引力，但也正因为文化的多元，学习、了解起来就非常困难。”她说，中国需要加强文化交流并丰富交流方式，让更多外国人喜爱中国文化并愿意亲身去体验中国文化。（罗羽 梁希之）

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