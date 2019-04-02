美韩防长讨论朝鲜半岛局势等问题

美国国防部代理部长沙纳汉1日与到访的韩国国防部长官郑景斗就朝鲜半岛局势和美韩同盟等问题举行会谈。

五角大楼当天发布的声明表示，美韩防长在会谈中讨论了两国在美朝领导人第二次会晤后为支持半岛无核化与和平所做的努力，重申美韩同盟“坚不可摧”，并承诺两国将密切合作深化加强同盟关系。

声明还说，韩美联军司令部司令罗伯特·艾布拉姆斯当天向沙纳汉和郑景斗就两国上月举行的代号为“同盟”的联合指挥所演习作出评估。

美韩两国上月初决定从今年起停止代号为“关键决断”和“秃鹫”的联合军演。其中，“关键决断”变成“同盟”演习，“秃鹫”变更为营级以下的小规模训练。两国表示该决定反映出双方有意愿缓解朝鲜半岛紧张局势，支持通过外交努力达到半岛无核化目标。

白宫3月28日宣布，美国总统特朗普将于4月11日在华盛顿与韩国总统文在寅举行会晤，两国领导人将就朝鲜半岛局势发展以及双边关系展开讨论。

美朝领导人第二次会晤2月27日至28日在越南河内举行，会晤较既定安排提前结束。因在解除对朝制裁和无核化措施方面存在分歧，双方未能签署共同文件。特朗普此后多次表态称对重启美朝对话持开放态度，韩国总统府青瓦台上月也表示韩国将努力推动美朝重启磋商。（刘品然 刘晨）

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