委内瑞拉最高法院要求取消瓜伊多议员豁免权

委内瑞拉最高法院院长莫雷诺4月1日宣布，最高法院将向制宪大会申请取消议会主席瓜伊多享有的议员司法豁免权。他强调将对瓜伊多继续执行出国禁令。

莫雷诺说，瓜伊多公然“蔑视”并违反最高法院今年1月对其实施的出国禁令，最高法院因此作出上述决定。

此外，最高法院还决定，将对瓜伊多处以200个税收单位罚款，并继续对其采取限制措施直到所有调查完成。同时，决定还将抄送给最高检察院，以便继续对瓜伊多展开调查。

委内瑞拉总审计长埃尔维斯·阿莫罗索3月28日说，国家审计署在对瓜伊多个人财产进行审计调查后发现其支出与收入水平不符，决定禁止瓜伊多担任一切公职15年，并要求最高检察院根据审计署的决定采取必要行动。

委最高法院1月29日宣布，因涉嫌组织和领导暴力事件，决定对瓜伊多采取限制措施，包括禁止离境、禁止转让动产及不动产，以及冻结其所有银行账户。但瓜伊多无视出国禁令，于2月下旬未经允许离境，并在境外数个国家滞留多天后于3月初回国。

委内瑞拉今年以来陷入政治危机。1月23日，委内瑞拉议会主席、反对派领导人瓜伊多自任“临时总统”，得到美国、欧洲和拉美多个国家承认。为逼迫委总统马杜罗下台，美方不断通过经济制裁和外交孤立施压，委内瑞拉政府则不断谴责美方做法。目前双方对峙仍在持续，国际社会呼吁以外交和政治手段和平化解政治危机。（徐烨 王瑛）

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