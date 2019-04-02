中德智能制造合作论坛在汉诺威举行

2019年中德智能制造合作论坛1日在汉诺威会展中心举行，中德企业代表及业内专家围绕产业升级、工业制造检测体系、技术转移与职业教育、营商环境和城市管理等话题进行了热烈讨论。

中国商务部投资促进事务局副局长李勇在论坛上致辞说，中国企业正加快对外投资步伐，深度参与全球化。同时，中国也为外商在华投资经营创造更好的环境和更有力的制度保障。

他表示，德国企业在高新技术、传统制造、汽车、节能环保等领域优势明显，而中国经济长期稳定增长，消费市场庞大，制造业产业链完备，自主研发实力不断增强，社会物流效率不断提高。这为两国投资合作提供了广阔空间。

德国联邦外贸与投资署总经理罗伯特·赫尔曼指出，中德两国经贸关系密切，尤其在信息技术、制造业等重点领域拥有丰富的合作机会。

中国驻德使馆经商处公使衔参赞王卫东表示，中国已连续三年保持德国全球最大贸易伙伴，2018年德国对华实际投资额增长近140%，表明“德国企业很清楚对华合作的重要性，也有自己的判断力”。（沈忠浩）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)