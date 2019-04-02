原标题：蓬佩奥称美国在寻找机会与俄罗斯开展合作

新华社华盛顿4月1日电（记者刘品然 刘晨）美国国务卿蓬佩奥1日表示，美方一直在寻找机会与俄罗斯开展对话与合作。

蓬佩奥当天在美国陆军军事学院发表演讲并接受提问。在回答“通俄门”调查结束后美俄关系是否存在转机的问题时，蓬佩奥表示，美方一直在寻找机会与俄罗斯在利益重合的领域开展合作。

蓬佩奥还希望与俄方在一些利益不重合的领域展开对话，但他同时表示俄罗斯军方必须离开委内瑞拉。

3月23日，俄罗斯空军两架大型飞机搭载人员和装备抵达委内瑞拉首都加拉加斯。俄外交部发言人扎哈罗娃表示，俄方向委内瑞拉派遣专家的决定是根据两国相关协议做出的，俄方此举具有国际法和双边法律基础。

受乌克兰问题、俄前特工“中毒”案以及美俄先后暂停履行《中导条约》等事件影响，两国关系近年来持续紧张。

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