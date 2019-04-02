原标题：英国官员：为有协议“脱欧”找到出路是“唯一选项”

新华社伦敦4月1日电（记者杨晓静 顾震球）英国“脱欧”事务大臣斯蒂芬·巴克利4月1日在第二轮“指示性投票”结果公布后说，剩下的“唯一选项”是为英国有协议“脱欧”尽快找到出路，内阁将在2日上午举行会议商讨如何推进。

英国议会下院当天举行第二轮“指示性投票”，就包括“关税同盟”“共同市场2.0”等在内的4种“脱欧”方案的动议进行表决。投票结果显示，4种方案均未获得多数议员支持。

指示性投票结果并无法律约束力，但会对政府产生压力。

3月27日，议会下院举行了第一轮“指示性投票”，就议员提出的包括“无协议脱欧”“举行二次公投”等8种“脱欧”方案进行表决，但未能就其中任何一种方案达成一致。

议会4月1日还就“撤回《里斯本条约》第50条并留在欧盟”的请愿书进行了辩论。这项议会网站电子请愿书的签名目前已超过600万，而参加2016年“脱欧”公投的总人数为3300多万。按照规定，英国可单方面撤回《里斯本条约》第50条的申请，从而维持欧盟成员国身份。

英国原定3月29日正式“脱欧”，但英欧双方不久前均确认“脱欧”推迟。由于议会下院未能在英欧双方约定的期限前通过“脱欧”协议，英国政府必须在4月12日之前做出新的抉择，寻求更长期的推迟“脱欧”，或是“无协议脱欧”。

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