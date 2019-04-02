原标题：北约军舰访问乌克兰黑海港口

新华社基辅4月1日电（记者 钟忠 陈俊锋）北约两艘军舰1日抵达乌克兰南部港口城市敖德萨，开始进行为期3天的访问。

乌克兰国防部网站当天发布通报说，这两艘护卫舰隶属于北约第二海上常备部队，分别来自加拿大和西班牙，于3月28日进入黑海水域。

通报说，北约军舰将向当地民众开放、与乌军方和地方政府官员举行会晤，并在访问结束后，同乌克兰、格鲁吉亚两国海军在黑海举行联合军事演习。

同一天，北约第二海上常备部队4艘军舰进入格鲁吉亚黑海港口波季，开始对格鲁吉亚进行访问。

俄罗斯国防部3月29日发布消息说，俄黑海舰队的两艘军舰当天跟踪了在黑海水域航行的部分北约军舰。

根据1936年部分西方国家与苏联签订的《蒙特勒公约》，非黑海沿岸国家的军舰可在黑海水域单次逗留不超过21天。

俄罗斯外交部日前发表的特别声明说，北约正在东欧地区加强部署，改造更新军用设施，2018年北约军舰在黑海水域的累计逗留时间由此前每年最多80天增至120天。

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