快评：留给英国玩“脱欧投票游戏”的时间不多了

英国议会下院1日举行第二轮“指示性投票”，就包括“关税同盟”与“共同市场2.0”在内的4种“脱欧”方案的动议进行表决。投票结果显示，所有4种方案均未获得多数议员支持。这是英国议会在5天内第二次对所有“脱欧”替代方案说“不”，标志着议会寻求各方政治妥协以打破当前“脱欧”僵局的努力再度失败，“脱欧”不确定性仍未消除。

当天恰逢西方的“愚人节”，从英国议会传出的消息并非是“恶搞”式假新闻，而是冷冰冰的残酷现实：随着4月12日这一“脱欧”新大限日益逼近，可供英国选择的余地在逐渐减少，同样减少的还有英国民众对政府和议会的耐心。

一段时间以来，英国议会围绕“脱欧”的投票一轮接一轮。除了对英欧达成的“脱欧”协议举行三轮投票之外，议会连续举行两轮所谓“指示性投票”。

3月27日首轮“指示性投票”八个方案得到“八个否决”，这次四个方案得到“四个否决”。所有12个替代方案无一逃脱被议会否决的命运，这说明英国议会中主要党派之间达成妥协是多么艰难。保守党议员尼克·博尔斯在其提交的“共同市场2.0”方案遭否决后，批评保守党“拒绝妥协”并当场宣布退党。

英国“脱欧”事务大臣斯蒂芬·巴克利在投票结果公布后说，剩下的“唯一选项”是为英国有协议“脱欧”尽快找到出路。为此，英国还将举行内阁会议，以寻求“脱欧”取得进展。欧洲议会的“脱欧”协调员在英国议会投票前呼吁，议员们不要每次只投“否决”，也要投一次“赞成”。

“脱欧”进程难以推进，不仅影响了英国的政治形象，同时也给英国带来了巨大的经济损失。当天投票结果公布后，英镑再度大跌。据高盛报告，自2016年举行“脱欧”公投以来，英国经济每周付出6亿英镑的代价。英国商会说，“脱欧黑洞”已让企业耗尽精力、流失投资、丧失信心。

“脱欧”问题已使英国政府和议会无暇顾及重要的民生问题，英国民众也已对这部拖沓的“脱欧闹剧”感到疲倦不堪。对此，有些英国商界人士甚至声称，不管何种方式“脱欧”，只要尽快有个了断，至少能看到久违的“确定性”。

当前，英国能否找到打破“脱欧”僵局的方案仍然是个未知数。当天投票最接近“闯关”成功的是“关税同盟”方案，这或许对未来“脱欧”之路，具有某种指向性意义。

随着“脱欧”新大限的临近，人们的耐心也日趋耗尽，留给政客们玩“投票游戏”的时间不多了。要实现英国议员们所承诺的“有序脱欧”，各方需要拿出政治智慧以实现政治妥协。（顾震球 杨晓静）

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