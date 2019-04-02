巴西研究称肥胖和糖尿病患者更易患传染病

巴西一项新研究发现，肥胖症和2型糖尿病患者更有可能患上传染病，因为肥胖症和糖尿病会影响人的免疫系统。
这项研究表明，肥胖症和糖尿病患者免疫力的降低与其体内中性粒细胞的变化有关。中性粒细胞是一种免疫细胞，病原体在局部引发感染时，它们可迅速穿越血管内皮细胞进入感染部位。
研究人员近期在英国《科学报告》杂志上发表论文介绍，肥胖症和糖尿病患者体内中性粒细胞中一类名为TLR4的蛋白质活性会降低，导致遭遇病原体时炎性反应不足，使得机体抵御病原体的能力下降。
参与研究的巴西圣保罗大学生物医学院教授鲁伊·库里说：“这项研究十分重要，因为我们发现胰岛素抵抗和代谢综合征的发生，与中性粒细胞的这种显著变化有关。这可能是导致肥胖症和2型糖尿病患者容易患上传染病的原因。”
研究人员在两类老鼠身上做了实验。结果发现，当肥胖症老鼠和患糖尿病老鼠接触到细菌时，它们因中性粒细胞无法发挥有效作用而受到感染。（宫若涵）
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】