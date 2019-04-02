巴西研究称肥胖和糖尿病患者更易患传染病

巴西一项新研究发现，肥胖症和2型糖尿病患者更有可能患上传染病，因为肥胖症和糖尿病会影响人的免疫系统。

这项研究表明，肥胖症和糖尿病患者免疫力的降低与其体内中性粒细胞的变化有关。中性粒细胞是一种免疫细胞，病原体在局部引发感染时，它们可迅速穿越血管内皮细胞进入感染部位。

研究人员近期在英国《科学报告》杂志上发表论文介绍，肥胖症和糖尿病患者体内中性粒细胞中一类名为TLR4的蛋白质活性会降低，导致遭遇病原体时炎性反应不足，使得机体抵御病原体的能力下降。

参与研究的巴西圣保罗大学生物医学院教授鲁伊·库里说：“这项研究十分重要，因为我们发现胰岛素抵抗和代谢综合征的发生，与中性粒细胞的这种显著变化有关。这可能是导致肥胖症和2型糖尿病患者容易患上传染病的原因。”

研究人员在两类老鼠身上做了实验。结果发现，当肥胖症老鼠和患糖尿病老鼠接触到细菌时，它们因中性粒细胞无法发挥有效作用而受到感染。（宫若涵）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)