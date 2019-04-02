美再威胁关闭美墨边境 白宫官员：特朗普“绝不是吓唬人”

继美国总统特朗普之后，当地时间3月31日，白宫两名高级官员继续向墨西哥施压，表示可能因为移民问题关闭美墨边境。

白宫办公厅代理主任马尔瓦尼3月31日在接受美国广播公司采访时表示，特朗普可能采取一切措施解决边境安全问题，“如果这意味着关闭南部边境，他会这样做”。同一天，白宫高级顾问康威告诉福克斯新闻频道说，美墨边境问题现已达到“沸点”，特朗普所谓关闭边境的发言“绝不是在吓唬人”。

据《华盛顿邮报》报道，特朗普上周五发表推文，称如果墨西哥不立即阻止非法移民涌入美国，那么他将在本周关闭全部或大部分美墨边境，“关闭很长时间，我不是在玩游戏”。不过报道称，美国边境管理部门尚未收到关闭边境的通知。这位美国总统上周六还表示，准备削减对萨尔瓦多、危地马拉和洪都拉斯的直接援助。路透社称，美国一名国会助理估算，所涉金额总计大约在5亿到7亿美元。

“通俄门调查暂告段落，移民问题成特朗普内政第一要务”，法广4月1日以此为题称，自美国特别检察官穆勒宣布“通俄门”调查结果后，松了一口气的特朗普将主要精力集中在打击美国南部非法移民问题上。美国国土安全部日前表示，截至3月底，约有10万名非法移民试图进入美国。这一数字创下过去十余年来的最高纪录。

《华盛顿邮报》称，如果美国关闭美墨边境，不仅不会解决移民问题，还会对美国消费者造成影响。美墨边境是全球重要的贸易通道，去年的跨境贸易额为6110亿美元。贸易专家警告说，如果特朗普政府关闭美墨边境，将破坏美国主要汽车制造商的供应链，触发日用品迅速涨价，还会导致联邦政府遭起诉。此外，美国国会正在审议新版北美自由贸易协定，特朗普的决定可能让该协议更难通过。

针对特朗普的指责，墨西哥总统洛佩斯回应说，墨方正在尽力应对非法移民偷渡，“我们想与美国政府保持良好关系”。墨西哥外交部长埃布拉德称，墨方是美方“最好的邻居”，但不受制于威胁。（刘旭霞 王逸）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)