第二轮脱欧“指示性投票” 四项提案均被英国议会否决

英国政府的脱欧协议3月29日在议会遭到第三次失败后，须在本月12日前向欧盟提交新方案，否则将面临无协议脱欧。当地时间1日，英国议会再就脱欧选项，举行第二轮“指示性投票”，但议员意见分歧仍然严重。四项脱欧替代方案，无一通过全部被下议院否决。

据英国卫报报道，这四项脱欧替代方案分别是：1.关税同盟方案，即承诺政府和欧盟谈判，与欧盟建立一个“永久的全面的、全英范围的关税同盟”；2.挪威模式共同巿场2.0方案，即英国加入欧洲自由贸易联盟和欧洲经济区，英国继续留在单一市场；3.就脱欧协议举行“二次公投”；4.“议会至上”方案，即寻求延长脱欧进程，若无法实现，议会将在无协议脱欧和停止脱欧之间进行选择。BBC报道称，关税同盟计划最接近通过，票数为273票支持，276票反对。值得注意的是，本次投票旨在找到多数人支持的“脱欧”方案，并不具有法律约束力。

3月27日，英国下议院就脱欧选项举行第一轮“指示性投票”，议会未能就首相特雷莎·梅的脱欧计划达成任何替代方案，8项脱欧方案均遭否决。（赵建东）

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