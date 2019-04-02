地方选举打响 土耳其执政党恐“折戟”大城市

土耳其地方选举3月31日投票，将选出各市市长、市议会和其他地方官员。最新民意调查结果显示，受货币危机影响，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安领导的执政党选情承受压力，恐怕会失去对首都安卡拉和最大城市伊斯坦布尔地方政府的控制。

【卖力助选】

这轮地方选举当地时间31日7时率先在土耳其东部开始投票，其他地区一个小时后跟进。依照规定，东、西部地区的投票站分别在当天16时和17时关闭，选举初步结果午夜时分逐渐明朗。

国际媒体报道，这是埃尔多安去年6月赢得连任以后土耳其首场地方选举，选举结果被视作对埃尔多安及其所领导正义与发展党（正发党）执政表现的一次“测试”。

经济议题成为影响这场地方选举的主要砝码之一。土耳其去年8月遭遇货币危机，本币里拉汇率暴跌，投资和消费放缓，日常消费品和能源价格大涨。土耳其政府随后收紧财政和货币政策，大幅提高基准利率。3月下旬，里拉汇率再次剧烈波动。埃尔多安指认这是西方国家干预的结果，显示西方国家、尤其是美国企图在地方选举以前向土耳其施压。

路透社31日报道，埃尔多安称这场地方选举关乎“国家生存”，连日来在土耳其各地举行大约100场造势活动，仅过去两天就在伊斯坦布尔不同地区发表讲话14次，强调政府对国家经济的掌控。

“作为这个国家的总统，我现在是经济的老板，”埃尔多安30日在一场活动中说，“我们掌控（国家）经济。”

【选情承压】

虽然埃尔多安亲自上阵助选，但最新民调结果显示，正发党选情难言乐观，可能将失去长期以来对安卡拉、伊斯坦布尔等大城市地方政府的控制。

伊斯坦布尔是土耳其最大城市和经济文化中心，在选举政治中地位独特。正发党这次在那里推举的市长候选人是大国民议会议长比纳利·耶尔德勒姆。

在首都安卡拉，相比执政党提名的市长候选人，反对党共和人民党、“好党”推出的候选人赢面更大。

“我今天本来不打算投票，但是当我看到他们（正发党）如何（卖力）造势时，我觉得现在或许是打击一下他们的时候，”47岁选民哈坎在安卡拉投票后说，“每个人都不开心。每个人都在挣扎。”

另一些选民与哈坎持不同观点。已经退休的柯克萨尔·卡拉坎在伊斯坦布尔为正发党候选人投下一票。“经济确实不那么好，”他说，“但我对我们的总统有信心，情况会在选举后好起来。”

土耳其中东理工大学政治学教授艾谢·阿亚塔说，地方选举结束后，经济将成为政府优先议题，预期将有一系列紧缩政策出台。

按照土耳其财政部长贝拉特·阿尔巴伊拉克的说法，预期政府在4月8日开始的那一周宣布经济改革举措。（闫洁）（新华社专特稿）

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