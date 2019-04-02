两名阁僚人选出局 文在寅改组韩国内阁风波不断

韩国总统文在寅3月8日提名7名新阁僚，是他出任总统以来最大规模改组内阁。然而，其中两名阁僚被提名人3月31日出局，另外5人遭到在野党质疑和反对，本次内阁改组风波不断。

【两人出局】

韩国青瓦台民政首席秘书尹道汉3月31日召开新闻发布会，宣布总统文在寅当天撤回对韩国科学技术院电气电子工学部教授赵东浩的科学技术信息通信部长官提名。这是文在寅2017年5月出任总统以来首次撤回阁僚提名。

3月31日早些时候，全罗南道前副知事崔政浩主动放弃国土交通部长官提名。

韩联社分析，赵东浩和崔政浩两人“出局”，是由于曝出腐败丑闻，遭到在野党和舆论炮轰。赵东浩涉嫌曾借境外出差之机公款旅游、斥巨资送子出国留学。崔政浩受到房地产投机、变相向子女赠与财产指认。

尹道汉说，赵东浩在国会人事听证会上遭遇质疑，被指不符合国民要求。青瓦台经过内部讨论，决定撤回赵东浩的提名。至于崔政浩，青瓦台将严肃对待他涉及房地产投机的情况。

【改组艰难】

观察人士认为，韩国2020年4月15日将迎来国会选举，文在寅本次改组内阁是为选举做铺垫。

按照韩国法律，政府官员若要竞选国会议员，必须提前至少60天辞去政府职务。不少人预期文在寅会在春节后替换多名执政党共同民主党籍阁僚，以便他们角逐明年国会选举。

文在寅在本次改组中提名7名新阁僚，而外交部长官康京和、法务部长官朴相基、保健福祉部长官朴凌厚等内阁成员留任。

除赵东浩和崔政浩外，另外5名被提名人分别是：韩国民族统一研究院院长金炼铁被提名为统一部长官；中央大学教授朴良雨被提名为文化体育观光部长官；世界海事大学教授文成赫被提名为海洋水产部长官；共同民主党籍国会议员陈永被提名为行政安全部长官；共同民主党籍国会议员朴映宣被提名为中小风险企业部长官。

不过，这次内阁改组遭遇的阻力不小。例如，最大在野党自由韩国党对全部7名被提名人一概表示反对。文在寅撤回赵东浩的提名后，自由韩国党、民主和平党等多个在野党要求青瓦台公开道歉。

韩国内阁成员被提名人需接受国会听证，但无论国会批准与否，总统都有权予以任命。只是，如果国会不认可阁僚提名而总统强行任命，意味着总统背上政治包袱，今后与国会摩擦中难以推行各项政策。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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