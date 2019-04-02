以色列重开两处加沙地带口岸 停火协议或有进展

以色列3月31日重新开放加沙地带关闭将近一周的两处口岸。

以色列国防部下辖口岸事务监管部门发言人31日告诉法新社，供人员往来的埃雷兹口岸和供货物通行的凯雷姆沙洛姆口岸当天早晨重新开放。

加沙地带由巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动、即“哈马斯”管辖，与埃及之间的拉法口岸因安全原因长期关闭，由埃及政府不定期短暂开放。按照以方的说法，加沙地带日均大约1000人经由埃雷兹口岸通关，主要是急需接受治疗的人员以及商人和学生。

这两处口岸3月25日关闭，缘由是以方当天遭受来自加沙地带的火箭弹袭击。

美联社报道，以方重开口岸释放信号，即由埃及介入调停的停火协议正在取得进展。按照哈马斯官员的说法，哈马斯与以方达成一致意见，以方减少对加沙地带人员和商品的出入限制，以换取巴勒斯坦人员示威“保持平静”。

不过，以方没有就哈马斯官员的说法予以回应。

巴勒斯坦人去年3月底在加沙地带与以色列交界区域发起“回归大游行”，抗议以方拒绝让巴勒斯坦难民回到被占领土。数以万计巴勒斯坦人3月30日在加沙与以色列交界区域集会，纪念“回归大游行”一周年。（闫洁）【新华社微特稿】

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